إطلاق البرنامج التدريبي الترميز الطبي وإدارة دورة الإيرادات

أطلقت الإدارة العامة للشؤون الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الثلاثاء 24 ربيع الأول الموافق 10 نوفمبر، الملتقى "الافتراضي"، للبرنامج التدريبي على "الترميز الطبي وإدارة دورة "الإيرادات"؛ والذي يهدف لتمكين قطاع التأمين الصحي وتحقيق الاستدامة، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين وتكامل القطاعات الحكومية وتعزيز مجالات التعاون في عدة محاور رئيسة من بينها: (الاستراتيجية والتميز المؤسسي وتحليل وجمع البيانات، إضافة إلى تقنية المعلومات والتحول الرقمي وكذلك التدريب والتطوير في رأس المال البشري).

افتتح الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، ثم عُرض فيديو تعريفي لجامعة الأميرة نورة، ومجلس الضمان الصحي، عقب ذلك ألقى المشرف العام للشؤون الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ا. د. ناصر الصانع، كلمة بهذه المناسبة، وتلاها كلمة، أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور شباب الغامدي القاها نيابة عنه المدير التنفيذي للاشراف والتمكين والمتحدث الرسمي للمجلس، الأستاذ عثمان القصبي. ثم تلا ذلك عرضا تعريفيا عن منصة "نفيس"، التابعة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، بأنها منصة تعني بتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى، ومشاركة البيانات المالية والإدارية إلكترونيا.

وتحدث المشاركون في الملتقى عن برنامج الترميز الطبي، وهو نظام إدارة المعلومات الصحية المستخدم في مؤسسات ووكالات الصحة المحلية، والوطنية، والدولية. وهو عبارة عن رموز، واختصارات، ومصطلحات طبية موحدة تستخدم في تشخيص ووصف حالات المرضى، وتعريف المستحضرات الصيدلانية والأدوات الطبية في فروع الطب المختلفة. بالإضافة إلى برنامج إدارة دورة الإيرادات، الذي يهدف إلى تسريع الأداء، وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية، وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

ختم الملتقى جلسة نقاش مفتوحة تم خلالها إعلان تاريخ بدء البرنامج التدريبي في 1/12/2020، وسيتم طرح آليات وخطوات التسجيل من خلال منصة مخصصة لهذا البرنامج يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 20/11/2020

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المزمع تقديمه يعتمد في جوهره على الذكاء الاصطناعي لمواكبة التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.