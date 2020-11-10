390 مليون ريال صافي أرباح "بن داود" خلال 9 أشهر

أعلنت شركة بن داود القابضة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 390.3 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 295.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 32.1%.

وتفسر العوامل التالية بشكل رئيسي التغييرات في قائمة الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2019:

1- ارتفعت الإيرادات للتسعة أشهر بزيادة 11.6٪ حيث تم إفتتاح 4 متاجر جديدة في عام 2020 جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد على السلع اللإستهلاكية خلال فترة الإغلاق الإحترازية. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الشركة أيضًا المزيد من العملاء من خلال الحرص على إتباع الإجراءات الإحترازية.

ساعد أداء متاجر الدانوب في تعويض الانخفاض في متاجر بن داود. فقد شهدت متاجر الدانوب ارتفاعًا في الإيرادات بمقدار 540.2 مليون ريال سعودي (23.5٪) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020م حيث استجابت الشركة للطلب المتزايد على الأغذية الفاخرة. بالإضافة إلى تأثير افتتاح 4 متاجر جديدة في عام 2020. وشهدت متاجر بن داود انخفاضًا في الإيرادات بمقدار 120.4 مليون ريال سعودي (9.1٪) في الـ 9 أشهر لعام 2020م نتيجة تأثير الإغلاق المؤقت لفروعها في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة الى تأثر عدد من الفروع بمحدودية موسم الحج لهذا العام.

2- ارتفع إجمالي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020م بزيادة قدرها 7.4٪ مقارنة بـالأشهر التسعة الأولى من عام 2019م.

3- ارتفع صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020م بزيادة قدرها 32.2٪ مقارنة بـالأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

لوحظت بعض التغيرات في قائمة المركز المالي كما في 30 سبتمبر 2020م على النحو التالي:

4- زيادة في النقد و الأرصدة البنكية بنسبة 136.4٪ من 214.9 مليون ريال سعودي إلى 508.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى.

5- ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 1,486.7 مليون ناتجة عن صافي الربح.