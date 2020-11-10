"دله الصحية" تسجل صافي أرباح بقيمة 80 مليون ريال خلال 9 أشهر

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 80 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 77 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 3.7%.

ويعود سبب ارتفاع حجم مبيعات الشركة خلال فترة التسعة أشهر الحالية مقارنة بنفس الفترة للعام السابق بسبب زيادة إيرادات مستشفى دلة نمار و.زيادة مبيعات توزيع وتصنيع الادوية.

كما ارتفع صافي ربح الشركة للفترة التسعة أشهر الحالية بسبب:

1- أرباح تقييم أدوات مالية بالقيمة العادلة من خلال استثمارات الشركة.

2- توزيعات الأرباح من استثمار بالقيمة العادلة.

3- زيادة الإيرادات الأخرى.