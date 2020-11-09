أسهم آسيا ترحب بفوز بايدن بإغلاقات مرتفعة .. نيكي قفز لأعلى مستوى في 29 عاما

رحبت مؤشرات الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ اليوم بفوز جو بايدن على الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأغلقت على ارتفاعات جماعية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بـ 2.12 في المائة ليغلق عند 24839.84 مسجلا أعلى مستوى له في 29 عاما. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.41 في المائة إلى 1681.9.

وأغلقت بورصة تايوان على ارتفاع بنسبة 1.19 في المائة عند 13127.47 نقطة. وقفز مؤشر إس أند بي للأسهم الأسترالية بنسبة 1.75 في المائة إلى 6298.8 في اليوم كما قفز مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقا بنسبة 1.89 في المائة إلى 6515.7. وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق عند 2447.2 نقطة.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 1.67 في المائة وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.22 في المائة . تجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان بايدن فائزا بالانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي إلا أن ترمب لم يقر بالهزيمة.