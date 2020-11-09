أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "الحمادي" إلى 100 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 100 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 53 %.

ويعود سبب إرتفاع صافي ربح الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة تحويلات المرضى من مقام وزراة الصحة، وإستمرار التحسن في أداء مستشفى فرع النزهه و زيادة كفاءة تشغيل الأصول، كما انخفضت تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض أرصدة القروض و إنخفاض تكلفة الإقراض، وإنخفاض تكاليف العمالة نتيجة الإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.

إنشرها

سمات

نتائج الشركات السعودية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية