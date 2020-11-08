"جازادكو" تربح 9.8 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 9.8 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 8.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح الى ارتفاع المبيعات بنسبة 23% مقارنة بالفترة المماثلة بالإضافة الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له أثر في رفع كفاءة الأداء. كما تم تطبيق عدد من المبادرات لخفض التكاليف التشغيلية و المصاريف البيعية والتسويقية والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية .