السحابة السوداء تفاقم من خطر كورونا في نيودلهي

أعلنت العاصمة الهندية اليوم عن أكبر ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19- وسط تحذيرات من أن مستويات تلوث الهواء المرتفعة قد تجعل الوضع أسوأ، وفقا لـ"الألمانية".

وقال وزارة الصحة في نشرة لها إن نيودلهي اعلنت عن تسجيل 7178 حالة جديدة أمس الجمعة، حيث اقترب العدد الإجمالي على مستوى البلاد من 8.5 مليون.

وتأتي الحالات المتزايدة في نيودلهي خلال موسم احتفالي تكتظ خلاله الأسواق بالاشخاص، ووسط ارتفاع موسمي في معدلات التلوث التي يفاقم منها حرق مخلفات المحاصيل في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة.

وحذر خبراء الصحة من أن مستويات التلوث المرتفعة التي يتم رصدها سنويا في شهري أكتوبر ونوفمبر ستؤثر سلبا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بكوفيد.19- ووصل معدل تلوث الهواء في عدة محطات رصد اليوم، إلى "تصنيف مرتفع " ، حيث غطى ضباب كثيف العاصمة وضواحيها.

ووجدت دراسات علمية أن التعرض لتلوث الهواء المتزايد يمكن أن يرفع معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد .19- تحتل الهند حاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد.19- وقد اعلنت عن 125562 حالة وفاة ، لكن نسبة الوفيات الناجمة عن الحالات تبلغ 1.5 في المائة هي واحدة من أدنى المعدلات في العالم.