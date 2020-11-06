أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا ونحو 300 ألف وفاة في أوروبا

ثبتت رسميا إصابة اكثر من 12 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، حسب تعداد أجرته "الفرنسية" اليوم عند الساعة 16,00 ت غ، وذلك استنادا إلى أرقام نشرتها السلطات الوطنية الصحية.

وأوروبا التي تضم 52 دولة، تعدّ المنطقة الأكثر تضررا في العالم لناحية الإصابات، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (11,5 مليون إصابة) وآسيا (10,9 مليون).

وسُجل نحو نصف الإصابات في أوروبا في أربع دول هي روسيا (1,733,440) وفرنسا (1,601,367) وإسبانيا (1,306,316) والمملكة المتحدة (1,123,197).

وصارت أوروبا بؤرة الوباء في الأسابيع الأخيرة، كما كانت في مارس وأبريل.

ومنذ بداية أكتوبر، تسجل أوروبا أعلى عدد إصابات يومية بين مناطق العالم. وأحصت الأسبوع الماضي أكثر من 280 ألف إصابة يومية، أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم (525 ألف إصابة يومية في المعدل).

وتواصل الجائحة التفشي بسرعة، إذ سجل ارتفاع بنسبة 17 في المائة في عدد الحالات في الأيام السبعة الأخيرة في أوروبا مقارنة بالعدد المسجل في الأسبوع السابق.

وسجلت فرنسا معدل 45514 إصابة يومية جديدة بزيادة قدرها 12 في المائة عن الأسبوع السابق، وسجلت إيطاليا معدل 30715 إصابة بزيادة 32 في المائة، وسجلت المملكة المتحدة معدل 22551 إصابة بزيادة 2 في المائة، وسجلت بولندا معدل 21847 إصابة بزيادة 36 في المائة، وسجلت إسبانيا معدل 20890 إصابة بزيادة 9 في المائة.

أما في ما يخص الوفيات، فسجلت أوروبا حتى الساعة 16,00 ت غ نحو 300 ألف وفاة (298,867 على وجه التحديد)، ما يجعلها ثاني أكثر المناطق تضررا وفق هذا المعيار بعد أمريكا اللاتينية والكاريبي (408,736 وفاة).

وشهدت الوفيات اليومية ارتفاعا قويا أيضا بزيادة تناهز 50 في المائة (22468 وفاة الأسبوع الماضي مقابل 15281 وفاة خلال الأسبوع السابق له).

وبصفة إجمالية، سجل رسميا في العالم نحو 49 مليون إصابة بكوفيد-19 بينها 1,2 مليون وفاة منذ ظهور الوباء.