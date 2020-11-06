شركات البتروكيماويات المدرجة تعود للربحية بعد خسائر 3 فصول .. 1.17 مليار ريال في الربع الثالث

حققت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي أرباح مجمعة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 بلغ نحو 1.17 مليار ريال مقارنة بنحو 2.29 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 49 في المائة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، عادت الشركات البتروكيماوية إلى الربحية بعد ثلاثة فصول من الخسائر، حيث سجلت خسائر في الربع الماضي "الربع الثاني" صافي خسارة بلغت 3.86 مليار ريال ونحو 3.19 مليار صافي خسارة للربع الأول، وكذلك صافي خسارة عند 1.13 مليار ريال للربع الرابع من عام 2019.

وتراجعت الأرباح المجمعة للربع الثالث على أساس سنوي بضغط من تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، رغم ارتفاع كمية المبيعات لبعض شركات البتروكيماويات، إلا أنها استفادت بشكل كبير من تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق وارتفاع أسعار النفط، الذي انعكس على أسعار المنتجات.

وحققت ثماني شركات صافي ربح في الربع الثالث مقابل خمس شركات حققت صافي خسارة للفترة، فيما كان أداء شركة سابك هو الأفضل، كون الشركة حققت نموا في صافي الأرباح في الربع الثالث على أساس سنوي.

ونما صافي أرباح "سابك" بنحو 47.3 في المائة بعد تحقيقها صافي ربح عند 1.09 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح عند 740 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومع ذلك توقع الرئيس التنفيذي للشركة مزيدا من الضغط على أسعار المنتجات وهوامشها في المستقبل المنظور.

وحققت شركات البتروكيماويات إيرادات بلغت 46.35 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 53.22 مليار ريال إيرادات للفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجع إجمالي الإيرادات خلال الفترة بنحو 12.9 في المائة.

واستحوذت شركتا سابك وبترو رابغ على نحو 78.4 في المائة من إجمالي الإيرادات، حيث استحوذت الأولى على نحو 63.2 في المائة من إجمالي الإيرادات ونحو 15.2 في المائة لبترو رابغ.

وبلغ هامش صافي الأرباح للشركات البتروكيماوية خلال الربع الثالث نحو 2.5 في المائة، حيث تصدرت شركات اللجين وسافكو والمتقدمة وينساب أعلى هوامش صافي الأرباح من بين الشركات، وتتداول أغلبية الشركات عند مكررات سالبة أو مرتفعة نتيجة الأرباح لآخر أربعة فصول التي حققت صافي خسارة في ثلاث منها.

إلى ذلك، حققت شركات البتروكيماويات صافي خسارة للأشهر التسعة من عام 2020 عند 5.88 مليار ريال مقارنة بصافي ربح 8.83 مليار ريال للفترة المماثلة، في حين بلغت الإيرادات نحو 126.6 مليار ريال مقارنة بنحو 165.89 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية