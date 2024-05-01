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7 شركات سعودية ضمن قائمة أفضل جهات عمل لمؤسسي الشركات الناشئة الوطنية

7 شركات سعودية ضمن قائمة أفضل جهات عمل لمؤسسي الشركات الناشئة الوطنية
ريم السبيعي من الرياض
  • الاربعاء 1 مايو 2024 7:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 1 مايو 2024 10:48 مساء

شكل السعوديون، الذين سبق لهم العمل في أفضل 10 شركات توظيفا لمؤسسي شركات خاصة، نحو 27% من إجمالي أعداد المؤسسين.
الشركات العشرة الأفضل هي التي وظفت أكبر عدد من المؤسسين في أحد إداراتها وأقسامها قبل تكوين منشآتهم الخاصة، وفق التقرير الصادر عن "ماجنت" المتخصصة في بيانات الشركات الناشئة.
يقصد بالمؤسسين السعوديين في التقرير، هم اللذين حصلت منشآتهم الصغيرة على القيمة الأعلى من الاستثمار الجريء.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، احتوت قائمة الشركات العشرة على 7 جهات سعودية المنشأ، تصدرتها "أرامكو" بعد أن بلغ عدد المؤسسين السعوديين الذين سبق لهم العمل لديها وتحت إداراتها نحو 7% من إجمالي أعداد المؤسسين.
والجهات المحلية الأخرى هي: كريم، دوبرافو، جامعة أم القرى، كلية الأعمال في جامعة الملك فهد، سابك، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث تراوحت معدلاتهم ما بين 4% و3%.
بعد "أرامكو" جاءت شركتي "ماكينزي" للاستشارات الإدارية في الترتيب الثاني بعد أن بلغ عدد المؤسسين الذين يمتلكون خبرات عمل لديها نحو 5% من إجمالي المؤسسين، لتأتي مع شركة "مايكروسوفت" العالمية من بين أكثر الشركات التي عمل فيها شريحة من المؤسسين بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وبلغت قيمة الاستثمار الجريء التي جمعتها الشركات الناشئة السعودية نحو أكثر من ثلاثة مليارات ريال، 98% منها للشركات التي أسسها الذكور، في المقابل شكلت حصة الإناث المؤسسات 3%، بينما الشركات المختلطة 6%.
تركز النساء الرائدات في مجال الأعمال على القيادة الفردية في الغالب لشركاتها الناشئة حيث لم تكن هناك أي قيادات تضم أكثر من مؤسسين اثنين وتقودها الإناث، فيما تتنوع قيادة المؤسسين الذكور ما بين الفردية وقد تصل الشراكة فيها إلى أكثر من أربعة مؤسسين.
لا يمكن الجزم بالتفضيلات الشخصية بحسب كل جنس، حيث ما تزال أعداد النساء الرائدات في مجال تأسيس الشركات ضئيل جدا مقارنة بالرجال حيث من الطبيعي أن تختلف أشكال القيادات فيها والشراكات.

وحدة التحليل المالي

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