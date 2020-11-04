صافي أرباح "العالمية" تتراجع 51% خلال 9 أشهر

أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 9.9 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 20.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 51.3%.

ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إنخفاض صافي الأقساط المكتسبة، إرتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وإنخفاض دخل الإستثمارات. هذا الإنخفاض في الربح قابله جزئياً إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة، وإرتفاع عمولات إعادة التأمين، وإنخفاض تكاليف إكتتاب وثائق التأمين، وإرتفاع الإيرادات الأخرى، وإنخفاض المصاريف العمومية والإدارية.