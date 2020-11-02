"مكة للإنشاء" تخسر 29 مليون ريال في الربع المنتهي بمحرم الماضي

أعلنت مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية الأولية المنتهي في 29 محرم حيث حققت صافي خسارة بلغ 29 مليون ريال مقارنة بربح 74 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي خسارة 14 مليون ريال في الـ 9 أشهر المنتهية في 29 محرم الماضي مقارنة بربح 209 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة لإنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك إرتفاع بعض بنود المصاريف العمومية والإدارية.