"سيسكو" تربح 28.1 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 319%

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2020 حيث حققت الشركة صافي ربح بنحو 28.1 مليون ريال مقارنة بنحو 6.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع نسبته 319%.

وقالت الشركة يرجع السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى الأسباب التالية:

- تحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

تعود الزيادة في الربح الإجمالي للأسباب التالية:

- الزيادة في مصاريف التشغيل في قطاع الموانئ خلال الربع الحالي بسبب التكاليف الادارية المتعلقة بالموظفين والتكاليف التنظيمية الأخرى الخاصة بالاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

- الانخفاض المحدود في نتائج الشركات الزميلة بسبب التحديات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

- الزيادة في الرسوم المالية بمبلغ 42.1 مليون ريال سعودي نتيجة تسجيل التزام مالي خاص بالرسوم الثابتة والمتغيرة الإلزامية فيما يتعلق بعقد امتياز قطاع الموانئ الجديد. والذي يقابله انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 2.4 مليون ريال.