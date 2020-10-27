بعد «سامسونج» و«أبل» .. «هواوي» تكشف عن سلسلة هواتف Mate 40

بعد إطلاق كل من شركتي سامسونج وأبل أبرز هواتفهما سواء كانت فائقة الأداء أو القابلة للطي، جاءت "هواوي" لتخالف جميع التوقعات بإطلاقها سلسلة هواتفها الذكي الجديد HUAWEI Mate 40 التي جاءت مدمجة بعديد من المزايا الجديدة والمنافسة.وعلى مدار الأعوام الثمانية الماضية، كان هناك عشرة أجهزة مختلفة من سلسلة هواتف Mate، والآن، أطلقت "هواوي" سلسلة هواتف HUAWEI Mate 40 لتوفير تجربة الهاتف الذكي الأكثر إثارة على الإطلاق، وذلك بالكشف عن هاتفيHUAWEI Mate 40 Pro و HUAWEI Mate 40 Pro+ على شريحة مدمجة في النظام من الجيل الخامس تعد الأولى في العالم بمعمارية خمسة نانومترات ونظام كاميرا Ultra Vision Cine وتصميم Space Ring الشهير، إضافة إلى تجربة رقمية أكثر ذكاء وانتباها.ويجمع كل من هاتفي HUAWEI Mate40 Pro و HUAWEI Mate40 Pro+ بين التصميم والتقنية، حيث يوجد تصميم شاشة HUAWEI 88° Horizonn Display عرضا موسعا بينما يعني المنحنى الحريري أن الأجهزة مريحة في الحمل، وتوفر الهواتف أيضا مقاومة بمعيار IP 68 للغبار والماء، ومجموعة من أدوات التحكم في مستوى الصوت الافتراضي والمادي وخوارزميات محسنة لمنع ارتكاب الأخطاء.ويمتاز الهاتفان بأنهما يحتويان معالج هواوي الأحدث Kirin 9000 المصنوع بتقنية خمسة نانومترات، كما يقدم ثمانية "نوى" من وحدة المعالجة المركزية CPU، و24 نواة من وحدة معالجة الرسومات GPU، إضافة إلى شاشة منحنية من الجانبين من نوع OLED بقياس 6.76 بوصة ومعدل تحديث قدره 90 هرتزا، ودعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 50 واطا.ويقدم هاتف Mate 40 Pro+ كاميرا خلفية رئيسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 20 ميجابكسل، وعدسات للتقريب البيريسكوبي بدقة ثمانية ميجابكسل، مع معدل تقريب قدره 10x، إضافة إلى كاميرا لتسجيل العمق بدقة 12 ميجابكسل، مع معدل تقريب قدره 3x. وبالمجمل، تقول هواوي إن الهاتف يوفر تكبيرا بصريا يصل معدله إلى 17x.وفي الوقت نفسه، يقدم جهاز Mate 40 Pro كاميرا رئيسة مماثلة تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 20 ميجابكسل، ولكن عدسات التقريب البيريسكوبي الخاصة به لا يزيد معدل تقريبها على 5x.ويأتي جهاز Mate 40 Pro+ مزودا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت. ويقدم جهاز Mate 40 Pro ذاكرة وصول عشوائي بسعة ثمانية جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت. ويحتوي كلاهما بطارية بسعة 4,400 ميلي أمبير في الساعة، ويدعمان تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 50 واطا، كما يدعمان تقنية الشحن السلكي باستطاعة 66 واطا، وتقنية الشحن العكسي التي تسمح بشحن الملحقات والهواتف الأخرى.وإضافة إلى ذلك أعلنت هواوي نسخة Porsche Design مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 512 جيجابايت، وهو يمتاز بتقديم الكاميرات ذاتها في هاتف Mate 40 Pro+.كما أعلنت "هواوي" عددا من الملحقات الأخرى، منها القلم الإلكتروني الجديد M-Pen 2 الذي سيعمل مع هواتف Mate 40 الجديدة، إضافة إلى حواسيب الشركة اللوحية، وشاحن لاسلكي للسيارات باستطاعة 50 واطا، وبنك طاقة بسعة 12,000 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم لتقنية الشحن السلكي باستطاعة 66 واطا، وهو مناسب للعمل مع الشاحنين الجديدين.كما أعلنت الشركة غطاء للهواتف الجديد Ring Light Case الذي يأتي مع حلقة ضوئية يمكن استخدامها أثناء التصوير بالكاميرا الأمامية.