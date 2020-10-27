تطبيق Ratio .. واجهة تمنح المستخدمين مزايا تخصيص مختلفة

يمنح نظام أندرويد مساحة كبيرة من الحرية للمستخدمين لتخصيص واجهة المستخدم بحسب ما يريدون ويرغبون، وذلك بالاعتماد على تطبيقات "اللانشر" المختلفة، ويأتي تطبيق لانشر Ratio‏ بمزايا مختلفة عن التطبيقات التقليدية، حيث يمكن إعداده لتصور الوظائف الأساسية للهاتف للوصول إليها بسرعة، فضلا عن تصميمه لكي يحمل على تحسين حياة المستخدمين الرقمية بشكل فريد من نوعه.ويمنح التطبيق نمط استخدام أقل تشتتا وأكثر إنتاجية، وسيلاحظ المستخدم أن جميع التطبيقات منظمة للغاية، والأهم من ذلك، أن "اللانشر" يقوم بتصنيف تطبيقات المستخدم تلقائيا وبذكاء، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث هناك خاصية "البطاقات"، ومعها سيجد المستخدم بطاقات خاصة بالتقويم والأخبار والملاحظات والطقس والآلة الحاسبة وغير ذلك كثير.وبالحديث عن التخصيص، فكل شيء في التطبيق يدعم التخصيص، كما هناك الدعم الكامل للثيم الداكن الأصلي، وأثناء نوم المستخدم ستتغير ألوان الشاشة تلقائيا لكي تتناسب مع البيئة المحيطة، كما لا يوجد أي معالجة تعتمد على السحابة، ولا خدمات طرف ثالث، على أن يقرر المستخدم الأذونات الخاصة بالتطبيقات، مع منحه تحكما كاملا في البيانات التي يمكنها معالجتها باستخدام واجهة مستخدم بسيطة.