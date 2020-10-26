الأسهم السعودية تتراجع 4 % في أسوأ جلسة منذ مايو .. 80 شركة تهبط بالنسبة القصوى

هبطت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ أيار (مايو) لتفقد 350 نقطة بنحو 4.12 في المائة لتغلق عند 8154 نقطة وتراجعت القيمة السوقية بنحو 247 مليار لتبلغ 8.8 تريليون ريال. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 36 نقطة بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1096 نقطة. وجاء التراجع بشكل جماعي للقطاعات ومعظم الأسهم التي سجلت 80 منها تراجعا بالنسبة القصوى. وزادت حدة التراجع بعد منتصف الجلسة، كما ارتفعت الخسائر بنحو 12 نقطة في جلسة المزاد. ويأتي ذلك تزامنا مع نتائج شركات قيادية مثل "سابك" و"الراجحي" ومخاوف من حدوث موجة ثانية لجائحة كورونا وتداعياتها.

والتداول في السوق عند مستويات سعرية مرتفعة، تجعلها حساسة تجاه المتغيرات السلبية وأشد حدة في الاستجابة للمعطيات، وذلك لتراكم الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين ورغبتهم في الحفاظ على تلك المكاسب.

من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 8090 نقطة، وعدم تماسك السوق عند تلك المستويات سيظهر أن السوق فقدت مسارها التصاعدي، ما سيدخل السوق في مسار تصحيحي حتى تصل إلى مستويات سعرية منخفضة وعوائد أعلى تجذب السيولة مرة أخرى.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8467 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة عند 8154 نقطة فاقدا 4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8154 نقطة فاقدا 350 نقطة بنحو 4 في المائة، وارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 9.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 39 مليون سهم لتصل إلى 364 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 13 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 404 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "السلع الرأسمالية" بنحو 9.7 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 9.4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة مليار ريال.





أداء الأسهم

تراجعت 80 شركة بالنسبة القصوى، منها سهم "المصافي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 65.70 ريال يليه "مبكو" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 17.64 ريال، وحل ثالثا "فيبكو" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 45.45 ريال. وفي المقابل ارتفعت ثلاثة أسهم فقط تصدرها "بن داود" بالنسبة القصوى ليغلق عند 127.60 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 430.80 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" بنحو 0.26 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بن داود" بقيمة 738 مليون ريال، يليه "طباعة وتغليف" بقيمة 276 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 257 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية