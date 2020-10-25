ترمب يؤكد إحراز تقدم في مكافحة كورونا رغم تسجيل أعداد قياسية للإصابات

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم القول بأن بلاده تحرز تقدما في مواجهة جائحة كوفيد-19 ، على الرغم من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات، بينما واصل نائبه مايك بنس الحملة الانتخابية رغم ثبوت إصابة عدد من المستشارين من حوله بكوفيد-19.

ومع بقاء تسعة أيام فحسب على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني والتي يتنافس فيها ترامب مع الديمقراطي جو بايدن، تعلل البيت الأبيض بأن بنس مصنف من بين "العاملين الضروريين" ليبرر تنقله وسفره رغم مخالطته لكبير موظفيه مارك شورت الذي ثبتت إصابته بكورونا أمس ، بحسب "رويترز".

وسجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة 84244 إصابة بالمرض و79852 إصابة أمس السبت وهي أكبر أعداد في يوم واحد منذ بدء الجائحة التي أودت بحياة نحو 225 ألف أمريكي حتى الآن وتسببت في خسارة الملايين لوظائفهم.

ومن المقرر أن يحضر بنس فاعليات للحملة الانتخابية في ولاية نورث كارولاينا في وقت لاحق اليوم بينما ألقى ترامب خطابا في تجمع انتخابي في مطار نيو هامبشير.

وقال ترمب لحشد من مؤيديه الكثير منهم لم يضع كمامات أو يراعي قواعد التباعد الاجتماعي "نحن نتغلب على الأمر... لدينا لقاحات ولدينا كل شيء. حتى دون لقاحات نحن نتغلب على الأمر".

وتابع قائلا "سينتهي الأمر. وتعلمون من أصيب به؟ أنا.. هل تصدقون ذلك؟" ومن المقرر أن يكمل ترمب حملته الانتخابية في ولاية مين اليوم الأحد. وليس لدى بايدن أي فاعليات على جدول حملته الانتخابية اليوم.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي على مستوى البلاد تظهر تقدما واضحا لبايدن إلى أنها تظهر أيضا سباقا متقاربا في ولايات حاسمة قد تحدد النتيجة.