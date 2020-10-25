"سليمان الحبيب": توزيع 210 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 210 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020م.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم .

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.