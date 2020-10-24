انتشار الشرطة في برلين لمراقبة الالتزام بقواعد الحماية من كورونا

تعتزم شرطة العاصمة الألمانية برلين استخدام ضوابط مشددة اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع لحث الناس على الالتزام بقواعد مكافحة جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم: "نحن موجدون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل"، وفقا لـ"الألمانية".

ومن المقرر نشر حوالي ألف شرطي على مدار اليوم، نصفهم من الشرطة الاتحادية.

وكان وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اتفق مع وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، على هذه المهمة المشتركة بين الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية.

وعلى مستوى ألمانيا، يتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، كما ارتفع عدد الإصابات في برلين.

وكانت حكومة ولاية برلين قررت بناء على هذه الزيادة تشديد تدابير احتواء الجائحة. فاعتبارا من اليوم على سبيل المثال، سيتعين ارتداء الكمامات في الأسواق الأسبوعية وفي عشرة شوارع للتسوق. بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد الحدود القصوى للتجمعات الخاصة. وتستهدف الضوابط أيضا الحفلات والمطاعم التي يُفرض على معظمها إغلاق ليلي.