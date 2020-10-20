ارتفاع أرباح "سدافكو" 14.4% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 140.7 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 123 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 14.4% .

وقالت الشركة: بلغ صافي الربح في هذه الفترة 140.7 مليون ريال، بارتفاع قدره17.7 مليون ريال (14.4%) من نفس الفترة من العام السابق، يرجع ذلك بشكل اساسي الى أرتفاع المبيعات، والإنخفاض في تكلفة المبيعات ومصاريف الأنشطة التروجية والتي تم تعويضها جزئيا بالزيادة في التكاليف الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.