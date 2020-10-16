ألمانيا: تزايد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا داخل دور رعاية المسنين

رصد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل دور رعاية المسنين في ألمانيا.

وكتب المعهد في تقريره عن الوضع مساء أمس: "عدد الحالات الخطيرة والوفيات آخذة في الازدياد بسبب تزايد إصابة كبار السن بالعدوى".

يُذكر أنه كانت هناك بؤر انتشار كبيرة للعدوى في دور رعاية المسنين في الربيع الماضي. ويعتبر كبار السن بوجه عام أكثر عرضة للإصابة بمسار شديد بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "الألمانية" وصل عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بالفيروس إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء الجائحة، حيث سجل المعهد اليوم الجمعة 7334 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

