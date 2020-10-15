التشيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات "كورونا" منذ بدء الجائحة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الخميس تسجيل 9544 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في مارس، بحسب ما نشرت "رويترز".

وزاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى نحو مثليه خلال أكتوبر فقط ليبلغ 139290، حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة أحد أكبر معدلات انتشار العدوى في العالم.