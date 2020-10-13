أمريكا تطالب تركيا بوقف استفزازاتها المتعمدة في المتوسط

قالت الولايات المتحدة اليوم إنها تستنكر قرارا اتخذته تركيا يوم 11 أكتوبر بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط واتهمت أنقرة بإثارة التوتر في المنطقة وتعمد تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

وبحسب (رويترز) قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط.. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان".