"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم.