أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم.
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- "إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية
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