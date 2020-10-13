"أميانتيت" تحصل على مركز متقدم في برنامج "اكتفاء" بارتفاع 23%

حصلت شركة أميانتيت العربية السعودية على نسبة 77 في المائة من أهداف برنامج "اكتفاء" بزيادة قدرها 23 في المائة عن العام الماضي، حيث حصلت العام الماضي على نسبة 54 في المائة وحصلت على المركز الأول في مجال التصدير ضمن برنامج "اكتفاء". وتسعى الشركة إلى تحقيق 100 في المائة من هذا البرنامج في عام 2021.

وقالت الشركة بأن الأثر الجوهري المترتب على حصولها على هذا المركز المتقدم في برنامج "اكتفاء" فإن ذلك يعزز قدرة الشركة التنافسية ويعطيها الأولوية في منافسة الشركات العالمية على المستوى المحلي، مما سوف ينعكس ايجاباً على حجم المبيعات وبأسعار معقولة.