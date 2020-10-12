وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 214 ألف وفاة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا وصل إلى سبعة ملايين و740934 حالة بعد زيادة 46069 على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس الأحد، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها في اليوم السابق، بحسب "رويترز" .

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.