إيران: 272 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. أعلى عدد يومي

قالت وزارة الصحة في إيران اليوم إن البلاد سجلت عددا قياسيا لوفيات فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 272 وفاة بما رفع إجمالي من أودى المرض بحياتهم إلى 28816 في أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وبحسب (رويترز) قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن عدد الإصابات الجديدة بالمرض بلغ 4206 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 504281.

وحذر مسؤولون في قطاع الصحة الإيراني من موجة ثالثة للجائحة في البلاد بينما ألقت الحكومة بمسؤولية عودة المرض للانتشار على تراجع التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.

وأصبح وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة في العاصمة طهران اعتبارا من السبت وأعلن الرئيس روحاني أن المخالفين ستفرض عليهم غرامات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات تعتزم إلزام المواطنين بوضع الكمامات في الأماكن العامة في مدن كبرى أخرى في البلاد.

