أعلنت شركة الكثيري القابضة اليوم عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وقالت إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون ابتداء من 1442-02-25 الموافق 2020-10-12، بينما تكون نهاية فترة تداول حقوق الأولوية بتاريخ 1442-03-02 الموافق 2020-10-19، كما أشارت إلى أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون 1442-03-05 الموافق 2020-10-22.
- "الكثيري": فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ اليوم
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- "الكثيري": فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ اليوم
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