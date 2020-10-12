توزيع 3.5 ملايين ريال على مالكي وحدات "الجزيرة ريت"

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية اليوم عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت عن فترة النصف الثاني لعام 2019 والنصف الاول لعام 2020. على النحو التالي:

- نوع التوزيع: أرباح نقدية

- فترة استحقاق الأرباح: ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأثنين بتاريخ 1442\3\2هـ الموافق 19 أكتوبر2020 ( نهاية يوم التداول بتاريخ 28/2/1442هـ الموافق 15/10/2020م).

- إجمالي الأرباح الموزعة: 3,540,000

- عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 11800000

- قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال): 0.30

- نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة %: % 3

- نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول %: % 3.6

- نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول: كما في تاريخ 1442-02-13 الموافق 2020-09-30

- أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات: حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1442-03-02 الموافق 2020-10-19

- تاريخ دفع التوزيعات: سيتم دفع التوزيعات خلال (10) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.