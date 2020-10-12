ترمب يستعد لإعادة إطلاق حملته الانتخابية هذا الأسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح صحفي أمس أنه في حالة جيدة للغاية حيث يستعد لاستئناف حملته الانتخابية ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن هذا الأسبوع بعدما تغيب عن الحملة على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله المستشفى لثلاث ليال الأسبوع الماضي.

وبحسب "واس" قال ترمب:" إنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا المستجد"، و ذلك بعد يوم من إعلان طبيب البيت الأبيض أن الرئيس قد أجرى اختبارا يوم السبت يظهر أنه لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين.