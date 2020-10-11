"جرير" تربح 255 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 16 %

أعلنت شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية التقديرية للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 255.2 مليون ريال بانخفاض 16.3 في المائة عن نفس الفترة من 2019.

فيما حققت الشركة صافي ربح بلغ 715.3 مليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بارتفاع 1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب التراجع إلى انخفاض مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية بالاضافة إلى انخفاض أغلب أقسام الجملة؛ حيث تأثرت سلباً مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

كما تأثرت المبيعات اجمالاً بتطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأت مع بداية الربع الحالي.

كما أن تأخر اطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون قد ساهم في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وقد أدى التأثير السلبي الكبير على موسم العودة إلى المدارس إلى انخفاض نسبي في هامش مجمل الربح نتيجة التغير السلبي للمزيح البيعي مما ساهم جزئياً في انخفاض صافي الربح بنسبة أكبر من الانخفاض في المبيعات.