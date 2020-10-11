323 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (593) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (325,330) حالة ولله الحمد.
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