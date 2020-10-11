323 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (593) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (325,330) حالة ولله الحمد.