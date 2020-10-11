إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز النصف مليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 251 وفاة و 3822 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها إيران من جراء الإصابة بكورونا. وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز النصف مليون حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 ألفا و544 حالة وفقا لـ "الألمانية".

وأضافت أن 30 محافظة إيران من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد.

أفاد تقرير إعلامي بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني على أكبر صالحي بفيروس كورونا. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بيان صادر من المنظمة القول إنه ثبت إيجابية إصابة صالحي بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.



و قال وزير الصحة الإيراني إن بلاده تعتزم توسيع نطاق إلزام الناس بوضع الكمامات في الأماكن العامة إلى مدن كبيرة أخرى بعد فرضه في العاصمة طهران لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران أحدث مسؤول إيراني كبير تنتقل إليه العدوى.

وفرضت إيران وضع الكمامات في العاصمة أمس السبت وأعلن رئيسها أن من يخالفون هذا القرار سيدفعون غرامات في حين تواجه البلاد موجة ثالثة من تفشي الجائحة.



وأغلقت المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم وغيرها من المؤسسات العامة في طهران لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثالث من أكتوبر للحد من انتشار الفيروس ومد حاكم المدينة الإغلاق أسبوعا آخر.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني يوم الخميس.