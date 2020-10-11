أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) أنها تبلغت نية مجلس مدراء شركة "إدارات للإتصالات وتقنية المعلومات" بالبدء بإتخاذ الإجراءات الضرورية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية (نمو) علما أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات تملك نسبة 50% من حصة رأس مال الشركة، وأوضحت الشركة أنه لا يمكن قياس الأثر حاليا إلا بعد استكمال التقييم و الموافقة للشركة
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- "المعمر" تتلقى نية مجلس مدراء "إدارات للإتصالات وتقنية المعلومات" في إدراج الشركة في سوق "نمو"
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