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ارتفاع أرباح "إكسترا" 178 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 178 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 133 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 33 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 23.1% مقابل نفس الفترة من العام السابق وذلك لإرتفاع مبيعات كافة اقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا و خدمات التمويل الإستهلاكي خلال الفترة ، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي ربح الشركة بنسبة 20.3% ليسجل إجمالي الربح 722.2 مليون مقابل 600.1 مليون عن نفس الفترة من العام السابق، مما أدي إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 33.6% على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتشغيل عن نفس الفترة من العام السابق.

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