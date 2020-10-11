"عمومية زين" توافق على تخفيض رأس مال الشركة إلى 4.4 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 135 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من 5.8 مليار ريال ليصبح 4.4 مليار ريال، وبلغ عدد الاسهم بعد التخفيض 448 مليون سهم .

وبحسب تقرير مراجع الحسابات فإن سبب تخفيض رأس المال هو لإطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، كما أنه لا يوجد لتخفيض رأس المال تأثير جوهري على التزامات الشركة المالية.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.