طبيب ترمب: الرئيس لم يعد مصدرا لانتقال عدوى كوفيد-19

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي السبت أنّ دونالد ترمب لم يعد يُعتبر مصدرًا لخطر انتقال عدوى كوفيد-19، وذلك بعد تسعة أيّام من ظهور النتيجة الإيجابيّة لفحص كورونا الذي كان الرئيس الأميركي قد خضع له، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وقال كونلي في بيان "يسرّني هذا المساء أن أعلن أنّه بالإضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأميركيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكّن من وَقف الحجْر الصحّي بشكل آمن، فإنّ اختبار بي سي آر هذا الصباح يُظهر، وفقًا للمعايير المعترف بها حاليًا، أنّه (ترمب) لم يعد يُعتبر (مصدرا) لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".