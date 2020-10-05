تسجيل 108 إصابات جديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وذلك مقابل 109 إصابة و14 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها و5981 حالة وفاة"، بحسب "رويترز" .

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.