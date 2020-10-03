طبيب البيت الأبيض: ترمب يتلقى العلاج بعقار ريمديسفير

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة إن الرئيس يتلقى العلاج بعقار ريمديسفير ويخلد للراحة حاليا بعد دخوله المستشفى في أعقاب تشخيص إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما نشرت"الألمانية".

وقال شون كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض "هذا المساء يسعدني أن أبلغكم أن الرئيس بصحة جيدة للغاية".

وأضح "إنه لا يحتاج إلى أي أكسجين إضافي، ولكن بالتشاور مع المختصين، اخترنا بدء العلاج بعقار ريمديسفير. لقد أكمل جرعته الأولى ويخلد حاليا

للراحة."

وفي تغريدة، قال ترامب "الأمور تسير على ما يرام.. على ما أعتقد! شكرا للجميع.