إيطاليا: تمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير وتشديد الاحترازات في إقليم لاتسيو

ذكر رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير المقبل. وأضاف كونتي في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للأتحاد الأوروبي تدرس الحكومة اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير المقبل".

وحالة الطوارئ رد فعل شائع على كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة وتسمح للسلطات العامة بالتحرك بشكل أسرع وتجاوز الإجراءات الروتينية.

وحالة الطوارئ الحالية من المقرر أن تنقضي في 15 أكتوبر الجاري.

وتبنى إقليم لاتسيو، الإيطالي الذي يشمل العاصمة، روما اليوم قواعد إجبارية بارتداء الكمامات، خارج المنازل، وسط زيادة في مختلف أنحاء البلاد للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "الألمانية" جاء في مرسوم الإقليم أن الإجراءات التي ستكون نافذة المفعول غدا السبت، لن تطبق على الأشخاص دون ست سنوات ولا الأشخاص الذين يمارسون رياضات أو تمرينات.

قال رئيس الإقليم، نيكولا زينجاريتي في تغريدة له: "بسبب مواجهة زيادة فيمنحنى العدوى، يجب أن نرفع مستوى اليقظة والوقاية".

وزينجاريتي هو أيضا الزعيم الوطني للحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط، وهو واحد من مؤيدي حكومة الائتلاف، بزعامة رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.

وتطبق أقاليم كامبانيا وكالابريا وصقلية بالفعل قواعد مماثلة للكمامات. وسجلت إيطاليا أمس 2548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من 5 أشهر، وأعلى من 1851 في اليوم السابق.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا: "إنه رقم أقل بكثير مما عليه في دول أوروبية أخرى، لكن على أي حال، هناك اتجاه متزايد، لذلك يتعين أن نكون حذرين للغاية".