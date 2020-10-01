إيران: إصابة جديدة بفيروس كورونا كل 23 ثانية وحالة وفاة كل 7 دقائق

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيرانية اليوم أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 3825 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي حالة كل 23 ثانية.

وبحسب "الألمانية" سجلت إيران خلال نفس الفترة 211 حالة وفاة بالفيروس، مما يعني حالة وفاة كل سبع دقائق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة أكثر من 460 ألف حالة والوفيات 26 ألفا و 380 حالة.

وطالب خبراء الصحة بالتطبيق الفوري لإجراءات الاغلاق لوقف تفشي الفيروس، وهو ما يعارضه الرئيس حسن روحاني بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.