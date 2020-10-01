الهند تخفف جزئيا قيود الإغلاق لمكافحة تفشي كورونا

خففت الهند جزئيا قواعد الإغلاق الرامية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)،حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية الهندية في بيان إنه تم السماح بإعادة فتح دور السينما والمسارح ودور العرض متعددة الشاشات، على أن يتم شغل ما يصل إلى 50 بالمئة من المقاعد اعتبارا من 15 تشرين أول/ أكتوبر، فيما تخرج

البلاد من إغلاق صارم تم فرضه لوقف انتشار جائحة الفيروس، وذلك بحسب الألمانية.

كما سيتم السماح بفتح الحدائق العامة والترفيهية إلى جانب حمامات السباحة المخصصة للرياضيين.