"فولكس فاجن" تؤكد على أهمية التحول الرقمي لقطاع السيارات

أكد هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لقطاع السيارات ولمجموعته.

وبحسب "الألمانية" قال ديس إن التحول في تقنية المحركات هو الطريق الأسهل الذي يتعين على الشركات التقليدية المصنعة للسيارات أن تسلكه. وخلال الجمعية العمومية الافتراضية، قال ديس في برلين اليوم: "إن الأمر سيصل إلى حد أبعد من ذلك بكثير عندما تتطور السيارة في السنوات المقبلة لتتحول إلى جهاز تنقل متصل بالشبكة الإلكترونية بشكل كامل".

ورأى ديس أن فولكس فاجن لا يجب أن تكون قادرة على تقديم وسائل نقل وحسب بل كذلك أن تقدم العقل الذي يوجه السيارة بأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتابع أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن تتحول فولكس فاجن إلى شركة رقمية.

وأعرب ديس عن اعتقاده بأن بداية السيارة الجديدة آي دي3. تمثل باعثا للأمل وذلك في إشارة إلى مستقبل فولكس فاجن وتحقيق أهداف المناخ في اتفاقية باريس، ولفت إلى أن الشركة لديها في الوقت الراهن أكثر من 30 ألف طلب للسيارة الكهربائية الكاملة.

ويأمل ديس في تنامي المعروض من الشركة من السيارات الكهربائية مع انضمام السيارة الرياضية المدمجة آي دي4. التي أزاحت فولكس فاجن الستار عنها على مواقع الإنترنت في الأسبوع الماضي لتضاف إلى عائلة سيارات آي دي.

ومن المنتظر ان يتم بيع نصف مليون سيارة من هذا الموديل بحلول .2025 وقال ديس إنه يرى أن فولكس فاجن مستعدة بشكل أفضل من منافسيها للتشديد المتوقع للأهداف الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون " ومن أجل دعم الاتفاق الأخضر للمفوضية الأوروبية يجب أن يتم مرة أخرى تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة سلسلة القيمة المضافة".