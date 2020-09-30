ولي العهد في برقية لأمير الكويت : الشيخ صباح ترك أثرا عظيما ومثالا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام

بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد. كما هنأه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال ولي العهد : تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد والذي بفقده رحمه الله فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائدا بذل حياته في الدفاع عن قضايا شعبه وأمته وترك أثرا عظيما ومثالا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام وسيذكر التاريخ الأعمال الجليلة التي قدمها رحمه الله.

والمملكة اليوم تشاطر الكويت العزيزة مصابها الجلل ونبتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته.

وأبارك لسموكم توليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة. سائلا المولى لكم دوام التوفيق والسداد ومتمنيا للكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.