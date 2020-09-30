الأسهم اليابانية تنخفض بعد مناظرة ترمب وبايدن.. و"نيكي" يهبط 1.5%

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم مقتفية أثر تراجع في الأسهم الأمريكية بعد مناظرة حامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مما عزز المخاوف بشأن نتيجة غير حاسمة للانتخابات، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر نيكي 1.5 في المائة إلى 23185.12 نقطة متراجعا عن ذروة سبعة أشهر التي بلغها في الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.97 في المائة إلى 1625.49 نقطة.

واشتبك المرشحان حول تعامل ترمب مع جائحة فيروس كورونا والاقتصاد ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وقال متعاملون ومحللون إن أيا من المرشحين لم يحقق تفوقا في المناظرة وذلك قبل الانتخابات التي ربما لا تفرز فائزا واضحا.

وقال دايجو أوكي من يو.بي.أس سيكيورتيز "في الواقع زادت الضبابية إزاء الانتخابات".

وكان الأداء الأضعف على المؤشر توبكس لسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وانخفض 4.59 في المائة يليه سهم مجموعة ميزهو المالية وفقد 3.78 في المائة.

أما اكبر الرابحين فسهم إن.تي.تي دوكومو وارتفع 20.92 في المائة يليه سهم مجموعة سوفت بنك وكسب 0.5 في المائة.

وسجل إن.تي.تي دوكومو مكاسب لليوم الثاني مع سعي الشركة الأم لإلغاء إدراج أسهم الوحدة.