الملك في برقية للشيخ نواف الأحمد : السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك واحد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد أمير الكويت في وفاة صباح الأحمد "رحمه الله" كما هنأه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك : تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأخ العزيز الشيخ صباح الأحمد الذي فقدنا بوفاته أخا عزيزا وصديقا وفيا خدم بلاده وأمته بكل إخلاص وساهم رحمه الله فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة. مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم في هذه الظروف وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد.

ونهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق. متمنين للكويت مزيدا من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.