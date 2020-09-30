الصين : تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا أجريت على 30 ألف شخص في الإمارات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في بكين اليوم إن الصين تعمل مع الإمارات والبحرين والمغرب ومصر في البحث والتطوير بشأن لقاح لفيروس كورونا.

ونقلت "بلومبرج" عن المتحدث القول إنه في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية حققت الإمارات أسرع تقدم حيث تم استخدام اللقاح المرشح مع أكثر من 30 ألف شخص بالفعل.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية. واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.