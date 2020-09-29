ميركل تريد إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد-19"

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إلى فرض قيود جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.

وتريد ميركل التي تجتمع بعد ظهر الثلاثاء مع مسؤولي المناطق الست عشرة في البلاد أن يقتصر عدد المشاركين في حفلات خاصة على 25 شخصا وعلى 50 في الحفلات المقامة في الأماكن العامة على ما جاء في مشروع النص الذي سيقر خلال الاجتماع.

واورد المسؤولون السياسيون في الوثيقة نظرا إلى تراجع دراجات الحرارة والإقامات الطويلة في أماكن مغلقة خلال الخريف والشتاء وفيما موسم الانفلونزا على الأبواب علينا أن نكون متيقظين جدا ولا سيما على صعيد تنظيم النشاطات الترفيهية والحفلات الخاصة.

في المطاعم والمقاهي والحانات، ينبغي على كل زبون أن يترك رقم هاتفه وستفرض غرامات قدرها خمسون يورو كحد أدنى على الأشخاص الذين يوفرون معلومات خاطئة.

وبحسب "الفرنسية" دعت السلطات مجددا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية فيما ميركل قلقة جدا بحسب الناطق باسمها من تطور الوباء أخيرا. وأشار الناطق إلى ضرورة وضع الكمامة التي تكسو الأنف والفم في الأماكن العامة واحترام التباعد الاجتماعي.

وسيتم ابقاء مواعيد محدودة لفتح المتاجر قد تتفاوت من منطقة إلى أخرى.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة الألفين في ألمانيا بحسب معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية فيما توفي 9471 شخصا جراء الفيروس منذ بدء انتشاره.