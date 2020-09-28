عمان تعيد فتح المساجد في منتصف نوفمبر

نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية اليوم عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية قوله إن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت "رويترز".
أخبار
- إجازة عيد الأضحى.. 16 يوما للقطاع العام و 4 أيام للقطاع الخاص
- المرور: 1 ذي الحجة موعد بدء ضبط مخالفات عدم وجود تأمين سار للمركبات آليا
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
- عودة تشييع الجنائز والصلاة عليها مع تشديد إجراءات الوقاية
أضف تعليق