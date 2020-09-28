عمان تعيد فتح المساجد في منتصف نوفمبر

نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية اليوم عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية قوله إن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت "رويترز".