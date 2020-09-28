40 سفينة إيرانية تنهب ثروات اليمن السمكية بطرق غير مشروعة

قال فهد كافيين، وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم إن أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى.

وأضاف كافيين ، في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أن تلك السفن تقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية.

وبحسب "الألمانية" أشار إلى أن هذه الاعتداءت المتكرره تمارسها إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلالها بأعمالها التخريبية في اليمن.

وأكد كافيين أن على المجتمع الدولي أن يقف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن.

واعتبر أن سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الايرانية الصارخة للسيادة اليمنية، يعد انتقاصا واخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها.

وأردف قائلا :"‏نتطلع إلى مزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في صد الانتهاكات الإيرانية، وحماية المياه البحرية اليمنية

والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع".

